Spotify появится на консолях PlayStation 5 в Украине и России, а сами приставки подорожают
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Spotify теперь появится в PlayStation 5 в пяти странах: Украина, Россия, Хорватия, Израиль и Словения. Это позволит пользователям слушать музыку во время игры. В подарок Sony предоставили возможность получить бесплатную подписку Spotify Premium на целых два месяца. Загрузить Spotify можно в PlayStation Store.
Помимо этого представители PlayStation России заявили, что стоимость консоли повысится на три тысячи рублей, что хоть и немного, но всё же неприятно. Цены обновятся с 1 апреля и вряд ли это первоапрельская шутка. Вырастут ли цены в других странах СНГ - не известно, но, скорее всего, да.
Стоит упомянуть, что о проблеме дефицита консолей, который по сей день актуален, хоть уже прошло полгода с момента выхода приставки на российский, представители компании умолчали. Сейчас практически невозможно прийти в магазин и свободно купить консоль, обычно геймерам приходится переплачивать перекупщикам, чтобы поиграть в некстген консоль.
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