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Google в честь успешного снятия с мели корабля Ever Given, считающегося одним из самых крупнейших в своём роде, добавила анимацию в виде плывущих кораблей. Вышло это благодаря вмешательству соответствующих служб и приливу. Это событие позволило возобновить полноценную службу Суэцкого канала.

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Теперь при вводе фразы "Ever Given" или "Suez Canal" над поисковой строкой появляется ряд плывущих кораблей, анимация символизирует возобновление постоянного движения кораблей. Некоторые пользователи считают, что анимация имеет и второе значение, говорящее о бесперебойном потоке информации в поисковой системе Google.



На данный момент решённая проблема не успокоила ситуацию, в Египте начали расследование по поводу застрявшего корабля в канале, ведь это блокировало грузоперевозки через океан целую неделю. Ход расследования напрямую зависит от показаний Капитана корабля и его экипажа, следствие также интересуется действиями, которые предприняли мореплаватели.