YouTube скрывает счётчик дизлайков от пользователей
YouTube по праву считается самым популярным видеохостингом, где ежедневно появляются миллионы видео, а клипы набирают миллиарды просмотров. К сожалению, не весь контент хорош и ему можно поставить заслуженную оценку - дизлайк или лайк.
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Компания скроет для некоторой группы пользователей счётчик дизлайков, причина этому массовые "атаки" негативных откликов на видео, что создаёт давление на авторов и деморализует их продолжать свою деятельность на YouTube.
Дизлайки по-прежнему можно будет ставить, но видеть их будут только создатели видео в творческой студии, чтобы, если они того желают, анализировать свой контент и знать с чем стоит экспериментировать, а что заранее получит плохой результат.
В каких именно странах будет действовать нововведение - не было сообщено. Стоит уточнить, что всё это лишь тестируется и в случае, если оно вызывает недовольство у пользователей, видеохостинг откажется от скрытия дизлайков под видео.
Подобное уже пробовали ввести в социальную сеть Facebook.
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