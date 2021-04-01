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YouTube по праву считается самым популярным видеохостингом, где ежедневно появляются миллионы видео, а клипы набирают миллиарды просмотров. К сожалению, не весь контент хорош и ему можно поставить заслуженную оценку - дизлайк или лайк.

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Компания скроет для некоторой группы пользователей счётчик дизлайков, причина этому массовые "атаки" негативных откликов на видео, что создаёт давление на авторов и деморализует их продолжать свою деятельность на YouTube.

Дизлайки по-прежнему можно будет ставить, но видеть их будут только создатели видео в творческой студии, чтобы, если они того желают, анализировать свой контент и знать с чем стоит экспериментировать, а что заранее получит плохой результат.

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В каких именно странах будет действовать нововведение - не было сообщено. Стоит уточнить, что всё это лишь тестируется и в случае, если оно вызывает недовольство у пользователей, видеохостинг откажется от скрытия дизлайков под видео.

Подобное уже пробовали ввести в социальную сеть Facebook.