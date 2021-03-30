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В связи со скорым выходом процессоров 12-го поколения Alder Lake от Intel под новый сокет LGA1700, пришедший на замену LGA1200, слухи о котором появились в январе прошлого года, китайская компания Jiahe Jinwei приступает к производству DDR5 микросхем от Micron.

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Компания управляет Guangwei и Asgard, которые и будут производить оперативную память DDR5. В феврале Asgard представила ОЗУ DDR5 4800MHz, их объём памяти будет начинаться от 32GB до 128GB, а работать плашки будут на тайминге 40-40-40. Одна из представленных DDR5 плашек - VMA5AUK-MMH224W3, по этому серийному номеру можно прочесть все её подробные характеристики.

Если же с новыми материнскими платами Intel, которые поддерживают процессоры Alder Lake и DDR5 память всё понятно, то о переходе AMD на DDR5 станет известно только зимой или уже в следующем году, ведь именно тогда должны выйти процессоры CPU Zen 4 под AM5 с поддержкой пятого поколения оперативной памяти.