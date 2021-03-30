Razer выпустит умную медицинскую маску от COVID-19
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Медицинская маска в нынешнем мире стала чем-то естественным и обыденным, иногда её используют в качестве аксессуара, дополняющего облик человека. В январе на презентации CES-2021 компания Razer анонсировала собственную медицинскую маску, заодно пожертвовав около миллиона долларов в благотворительные фонды по борьбе с COVID-19.
Razer уверяет, что консультируется с экспертами медицинской сферы, желая добиться максимального качества и защиты от COVID-19. Также компания займётся одной из известных проблем, когда речь человека в маске приглушается из-за маски, это будет исправлено технологией Voiceamp. Суть технологии в том, что микрофоны увеличивают громкость, а "вентиляторы" выступают в роли динамика.
По всем геймерским обычаем Razer Hazel будет оснащена Chroma RGB подсветкой, что хоть и не защитит от вируса, но любителям разноцветных подсветок понравится.
Точная дата выхода медицинской маски неизвестна, продукт лишь проходит проверку в соответствующих органах и готовится к выпуску на рынок.
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