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На YouTube канале stacksmashing появилось видео, где можно увидеть способ майнить криптовалюту через старую портативную консоль GameBoy. Энтузиаст смог модифицировать консоль, чтобы она добывала Bitcoin. Способ не очень эффективный, но ожидать больших результатов от тридцатилетней консоли не стоит.

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Главная проблема то, что майнинг криптовалюты требует постоянный доступ к интернету, GameBoy же попросту не поддерживает Wi-Fi, поэтому для работы этой "шарманки" пришлось задействовать микро-ПК Raspberry Pi Pico в качестве проводника к уже полноценному компьютеру с доступом в интернет.

Процессор GameBoy работает на 4,18MHz и обеспечивает скорость добычи Bitcoin 1h/s при условии, что современные аппараты способны выдавать 50-110th/s. Такими темпами усидчивый майнер может за несколько миллиард лет добыть на GameBoy целый Bitcoin.

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Естественно, что игра не стоит свеч, но сама возможность добывать криптовалюту на старой портативной консоли достаточно удивляет.