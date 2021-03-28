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Илон Маск, несмотря на нестабильную ситуацию с ценами на акции его компаний, всё-таки удерживается на позиции самого богатого человека в мире. В своём Twitter Илон Маск заявил, что у Tesla есть все шансы стать самой крупной компанией в мире, лишив этого титула Apple.

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Вторым его постом было, что это может произойти уже в течение нескольких месяцев, правда, позже этот пост был удалён. Вполне возможно, что заявления Илона Маска осуществляться, ведь Tesla достаточно быстро разрастается.

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Не так давно на Илона Маска подал судебный иск инвестор, считающий посты бизнесмены в Twitter безответственными, ведь этим он подвергает компанию рискам, когда его одно неправильное выражение способно привести к краху цен на акции. И так действительно случилось, один из его постов привёл к падению акций на 10%. На данный момент Национальный Совет по трудовым отношениям дал указание удалить некоторые твиты Маска, но пока этого не случилось.

У бизнесмена уже были проблемы с законом, в 2018 году из-за своего поста комиссия по ценным бумагами инкриминировала ему мошенничество, за что Илон Маск выплатил штраф.