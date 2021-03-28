Илон Маск написал, что Tesla станет самой крупной компанией в мире, но потом удалил твит
Илон Маск, несмотря на нестабильную ситуацию с ценами на акции его компаний, всё-таки удерживается на позиции самого богатого человека в мире. В своём Twitter Илон Маск заявил, что у Tesla есть все шансы стать самой крупной компанией в мире, лишив этого титула Apple.
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Вторым его постом было, что это может произойти уже в течение нескольких месяцев, правда, позже этот пост был удалён. Вполне возможно, что заявления Илона Маска осуществляться, ведь Tesla достаточно быстро разрастается.
Не так давно на Илона Маска подал судебный иск инвестор, считающий посты бизнесмены в Twitter безответственными, ведь этим он подвергает компанию рискам, когда его одно неправильное выражение способно привести к краху цен на акции. И так действительно случилось, один из его постов привёл к падению акций на 10%. На данный момент Национальный Совет по трудовым отношениям дал указание удалить некоторые твиты Маска, но пока этого не случилось.
У бизнесмена уже были проблемы с законом, в 2018 году из-за своего поста комиссия по ценным бумагами инкриминировала ему мошенничество, за что Илон Маск выплатил штраф.
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