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Журналом Psychological Medicine опубликовано соответствующее исследование, которое длилось на протяжение трёх лет, где говорится, что у мужского пола, проводящего время в видеоиграх, меньше шансов страдать депрессией, чем у их сверстников. При этом на девушек, которые проводят большую часть времени в социальных сетях, влияет это по-другому.

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Авторы исследования считают что нужно контролировать время, проводимое за компьютеров, но при этом особо оно не влияет на здоровье. Так у подростков, которые в возрасте 11-14 лет играли в видеоигры, на 24% меньше психологических расстройств, чем у сверстников, не играющих в игры.

На девушек в подростковом возрасте это влияет иначе, так у тех, кто проводил своё время в социальных сетях, на 13% больше расстройств, чем у тех, кто заходил в них не больше одного раза в месяц.

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Другие исследователи считают, что несмотря на то, что проводить проводимое время в интернете может положительно сказываться на психологическом здоровье, не нужно забывать о физических нагрузках.