Microsoft желает приобрести Discord за 10 миллиардов долларов
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Редакция Bloomberg сообщила, что Microsoft планирует приобрести сервис для голосового и текстового общения Discord, активно использующийся геймерами. Речь идёт о сумме в 10 миллиардов долларов. В сделке принимает участие глава Xbox Фил Спенсер, скорее всего, у Microsoft есть планы как-то задействовать Discord в своих консолях.
Discord пользуется 140 миллионов человек, но бизнес по-прежнему считается убыточным, так как монетизировать его начали не так давно, а своим владельцам он приносит чуть больше 100 миллионов долларов, что достаточно мало, учитывая функциональность приложения и его актуальность как среди геймеров, так и учителей дистанционного обучения. В 2020 году компанию оценили в 7 миллиардов долларов.
Свою прибыль разработчики получают только благодаря подписке Discord Nitro ценой в 10 долларов, она разблокирует более высокое разрешение при демонстрации экрана, анимированный аватар и возможность забустить определённый сервер.
Discord уже поступали предложения о продаже компании, в том числе от Epic Games и Amazon.
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