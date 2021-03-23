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Анджей Завадски занимал пост старшего геймдизайнера, начал свой путь с Witcher 3: Wild Hunt в роли тестировщика, но после стал работать над Cyberpunk 2077, суммарно проработав 8 лет в CD Projekt Red, он решил покинуть компанию и поблагодарил своих коллег за всё.

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Свою карьеру разработчик начал в 2013 году с Witcher: Wild Hunt, тогда он в роли тестировщика искал ошибки в двух дополнения - "Каменное сердце" и "Кровь и вино", уже к 2016 году Анджей занял пост младшего геймдизайнера Cyberpunk 2077. На своей новой должности он работал над интерфейсом игры и обеспечивал связь между разработчиками и художниками.

Начиная с 2020 года Анджей уже стал старшим геймдзиайнером, но успел проработать на своей новой должности всего год, покинув CD Projekt Red. По словам генерального директора компании Адама Кичиньского, выход Cyberpunk 2077 никак не повлиял на уход кадров из CD Proejkt Red.

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