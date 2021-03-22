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Владельцы Xbox Series X/S смогут протестировать Dolby Vision HDR

Компания выполняет своё обещание сделать Xbox первой консолью с этой технологией.
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Xbox обещали, что их консоль нового поколения станет первой, которая будет поддерживать технологию Dolby Vision HDR и уже на пути к этому. Технология пока будет доступна только в следующих играх: Borderlands 3, Halo: The Master Chief Collection, Gears 5, Wreckfest.

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Участники тестирования считают, что технология вполне удачная и опережает HDR10. Полноценный выход технологии на Xbox консолях может сделать это явным преимуществом Microsoft перед Sony со своей PlayStation 5, где нет Dolby Vision HDR, но вряд ли это сыграет большую роль в продажах консоли.

Разработчики технологии утверждают, что Dolby Vision HDR более лучшую яркость, контрастность благодаря тому, что в ней в 40 раз ярче светлые участки и в 10 "глубже" уровни чёрного цвета.

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На данный момент технология не такая популярная, так как доступна лишь в некоторых играх и полноценно ощутить её можно только на определённых телевизорах, которыми владеют не так много пользователей. В будущем технология может прийти на замену HDR10 и станет чем-то обыденным.

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