Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Инсайдер Джефф Грабб считает, что DICE планирует презентацию Battlefield 6 уже в мае, хотя может быть перенос мероприятия. Квартальные отчёты Electronic Arts подтверждают эту информацию, игра должна быть показана к концу весны, а её выход запланирован на 2021 год. Пока официальной информации о презентации игры от компании не поступало.

реклама

Команда разработчиков Criterion Games приостановила работу над своими проектами, чтобы присоединится к DICE и помочь им в работе над Battlefield 6, так как из-за перехода на "удалёнку" у разработчиков возникли проблемы с организацией рабочего процесса.

Исходя из слухов и инсайдов, известно, что действия новой части Battlefield будут происходить в недалёком будущем, а игра должна быть схожа с Battlefield 3. Была информация, что события игры будут происходить в Казахстане, такой вывод сделал ютубер, который использовал цифры из шифра как координаты Google Maps, однако, это больше похоже на совпадение.