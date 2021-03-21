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Житель Украины решил реализовать свою мечту - сделать скоростной "Запорожец", который способен разгоняться до 100км/ч за минимальный промежуток времени. Как оказалось, такое возможно, причём задумка реализована не таким простым способом как замена двигателя, а перевод автомобиля на электродвигатель.

За основу был взят ЗАЗ-966, выпущенный в 1971 году, с автомобилем провели большое количество махинаций, заменив практически всё внутри, пришлось даже задействовать взять колёса из старых "жигулей". Главное изменение - позаимствованная с Chevrolet Volt тяговая батарея.

Экран, отображающий информацию о тяговой батарее. анонсы и реклама RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060 Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Много <b>3060 дешевле 70 тр</b> в XPERT.RU RTX 3080 дешевле всего в XPERT.RU XPERT снижает цены на RTX 3070 - плат много 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде Топовая водянка от XPG уже в продаже RTX 3090 - самые низкие цены и большой выбор в XPERT.RU Проект ещё находится на стадии доработки, но уже успел показать отличные результаты: "Запорожец" разгоняется до скорости 100км/ч всего за пять с половиной секунд, а максимальная его скорость 155км/ч. реклама Во время тестирования была замечена такая проблема, как шумность системы охлаждения двигателя, её тоже пришлось решать владельцу автомобиля. Внешне никаких особых изменений не произошло.