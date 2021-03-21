Жителю Украины удалось превратить "Запорожец" в электрокар
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Житель Украины решил реализовать свою мечту - сделать скоростной "Запорожец", который способен разгоняться до 100км/ч за минимальный промежуток времени. Как оказалось, такое возможно, причём задумка реализована не таким простым способом как замена двигателя, а перевод автомобиля на электродвигатель.
За основу был взят ЗАЗ-966, выпущенный в 1971 году, с автомобилем провели большое количество махинаций, заменив практически всё внутри, пришлось даже задействовать взять колёса из старых "жигулей". Главное изменение - позаимствованная с Chevrolet Volt тяговая батарея.
Проект ещё находится на стадии доработки, но уже успел показать отличные результаты: "Запорожец" разгоняется до скорости 100км/ч всего за пять с половиной секунд, а максимальная его скорость 155км/ч.
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Во время тестирования была замечена такая проблема, как шумность системы охлаждения двигателя, её тоже пришлось решать владельцу автомобиля. Внешне никаких особых изменений не произошло.
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