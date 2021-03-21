Level-Designer рассказал чем вдохновляется при работе над S.T.A.L.K.E.R. 2
Денис Рудой, занимающий пост левел-дизайнера GSC GameWorld с 2018 года, дал интервью каналу на YouTube, рассказав о своих источниках вдохновения. Главная мотивация разработчика - то, что он работает над проектом, который ему интересна в плане лора и той мрачной атмосферы.
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Главный источник вдохновения Дениса - то, где он живёт. Прохаживаясь по улицам, внимание разработчика может привлечь архитектура "постсовка" - полуразрушенные, минималистичные здания, из чего большая часть зданий в трилогии S.T.A.L.K.E.R. состояла.
Из личных увлечений разработчик рассказал, что занимается диггерством. Диггерство - исследование старинных заброшенных зданий или подземных помещений, хранящих в себе какую-то историю или легенду. Законодательством РФ запрещено, в зависимости от совершённого правонарушения либо уголовная, либо административная ответственность.
GSC GameWorld сообщили, что на презентации 26 марта ID@Xbox не будет демонстраций геймплея или чего-то подобного.
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