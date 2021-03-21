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Министерство Юстиции Соединённых Штатов Америки сообщило, что россиянин Егор Крючков, приехавший в страну подговорить сотрудника Tesla, чтобы тот внедрил вредоносное программное обеспечение в сеть, сознался в преступлении.

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Главной целью хакера было заполучить корпоративные документы компании, чтобы после шантажировать её владельца, требуя деньги. Неудавшийся хакер предложил сотруднику миллион долларов наличными, либо в Bitcoin, однако тот отверг предложение и сразу пошёл в офис Федерального Бюро Расследований.

Сам Илон Маск по традиции отреагировал на это событие в Twitter, написав на русском языке название произведения Фёдора Достоевского - "Преступленiе и наказанiе". Миллиардер неоднократно выделялся своими постами на русском языке, адресованными известным личностям России.

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Известно, что у Сергея были сообщники, кто именно пока выясняется. Окончательный приговор ему должны вынести 10 мая.