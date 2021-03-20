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Тестировщикам высокоскоростного интернета Starlink удалось поставить рекордный показатель скорости - 400МБит/сек., скриншотами замерами скорости интернета поделились два пользователя на Reddit. Рекорд был установлен жителями Канады.

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Хотя пиковая скорость не является показателем стабильности интернета, можно делать выводы о способностях Starlink, учитывая, что в некоторых странах даже 100МБит/сек. считается большой скоростью, в будущем, когда будет запущено больше спутников, высокоскоростной интернет сможет обеспечивать пользователям достойную скорость в разных точках Земли.

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На данный момент SpaceX запустили 1325 спутников, из них в эксплуатации 1200. Через три дня компания запланировала запуск ещё шестидесяти спутников Starlink. В февраля Илон Маск поставил основную цель для Starlink на этот год - получить стабильные 300МБит/сек.

Услугами Starlink пользуются около 10 тысяч человек, стоимость участия в бета-тестировании обходиться пользователям в 500 долларов(покупка оборудования) и ежемесячный платёж по 100 долларов. Установка оборудование не тратит много времени, тем более в интернете предостаточно инструкций.