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Из-за возможной засухи на Тайване TSMC закупила 100 танкеров с водой

Провинция ожидает сильную засуху, а компания решила перестраховаться.
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За последние 56 лет в Тайване может случиться самая большая засуха, пока правительство ещё способно обеспечивать заводы водой, но летом с этим может случиться проблема, поэтому TSMC перестраховались и оформили контракт на поставку ста танкеров с водой, на что потратили близко 30 миллионов долларов.

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В провинции наблюдаются большие проблемы с водой, в основном это связано с заводами, которые потребляют в разы больше воды, чем обычные жители, а условия засухи лишь усложняют сложившуюся ситуацию. Скорее всего, подорожание воды в тайваньской провинции неизбежно.

TSMC - крупный мировой поставщик чипов, сотрудничающий с AMD, Apple, NVIDIA и Qualcomm. Большой спрос и низкое предложение буквально заставило компанию работать на пределе, но даже это не помогает побороть имеющийся дефицит видеокарт.

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Судя из старых отчётов компании, ежедневно TSMC потребляет около 150 тысяч тонн воды при производстве чипов.

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