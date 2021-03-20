Из-за возможной засухи на Тайване TSMC закупила 100 танкеров с водой
За последние 56 лет в Тайване может случиться самая большая засуха, пока правительство ещё способно обеспечивать заводы водой, но летом с этим может случиться проблема, поэтому TSMC перестраховались и оформили контракт на поставку ста танкеров с водой, на что потратили близко 30 миллионов долларов.
реклама
В провинции наблюдаются большие проблемы с водой, в основном это связано с заводами, которые потребляют в разы больше воды, чем обычные жители, а условия засухи лишь усложняют сложившуюся ситуацию. Скорее всего, подорожание воды в тайваньской провинции неизбежно.
TSMC - крупный мировой поставщик чипов, сотрудничающий с AMD, Apple, NVIDIA и Qualcomm. Большой спрос и низкое предложение буквально заставило компанию работать на пределе, но даже это не помогает побороть имеющийся дефицит видеокарт.
Судя из старых отчётов компании, ежедневно TSMC потребляет около 150 тысяч тонн воды при производстве чипов.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила