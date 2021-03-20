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Ubisoft поделилась информацией о первых сюжетных дополнения к Assassin’s Creed Valhalla, одно из которых скоро выйдет. Если быть точнее, то 29 апреля первое DLC под названием "Гнев друидов" станет доступно игрокам. Второе DLC будет называться "Осада Парижа", его разработку постараются завершить до лета.

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Сеттинг нового сюжетного дополнения, как можно понять из названия, будет завязан на друидах, то есть игроков ждут опасные чащи с новыми зверями и мифология жрецов.

Пока сюжетные дополнения не вышли, но уже с 8 апреля игроков порадует абсолютно бесплатное дополнение "Празднество Остары" с новыми квестами, тематическими предметами и способностями. Праздник очень схож с христианским праздником Пасхи. Некоторые считают, что традиция красить пасхальные яйца пришла к нам как раз из языческого праздника Остары.

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Цена новых сюжетных дополнений пока неизвестна, но учитывая, что в последнее время Ubisoft и так "расщедрились", то, скорее всего, в этот раз придётся платить за дополнительный контент.