Трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 могут показать уже 26 марта
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26 марта в 19:00 по Московскому времени будет проведена презентация ID@Xbox на Twitch канале. Мероприятие посвящено инди-играм от независимых разработчиков и известным тайтлам вроде S.T.A.L.K.E.R. 2. Всего ожидается около 100 игр, о 25 из которых геймеры хотя бы раз уже слышали.
Во время презентации обещается рассказать об инди-играх подписки Game Pass, а также продемонстрировать игровой процесс или показать трейлеры популярных игр, которые станут эксклюзивами Xbox, например, S.T.A.L.K.E.R. 2. Скорее всего, GSC Game World покажут новый трейлер игры или поделятся с фанатами частичкой геймплея.
Ранее сообщалось, что в S.T.A.L.K.E.R. 2 будет нелинейный сюжет и свободный мир, что позволит игрокам как-либо влиять своими решениями на концовку. Игровой мир будет бесшовным, в отличие от прошлых игр серии, где переход между локациями происходил через экран загрузки.
Прошлый геймплейный тизер S.T.A.L.K.E.R. 2 вышел 15 января и лишь демонстрировал то, как разработчики хотят видеть игру на релизе.
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