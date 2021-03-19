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26 марта в 19:00 по Московскому времени будет проведена презентация ID@Xbox на Twitch канале. Мероприятие посвящено инди-играм от независимых разработчиков и известным тайтлам вроде S.T.A.L.K.E.R. 2. Всего ожидается около 100 игр, о 25 из которых геймеры хотя бы раз уже слышали.

Во время презентации обещается рассказать об инди-играх подписки Game Pass, а также продемонстрировать игровой процесс или показать трейлеры популярных игр, которые станут эксклюзивами Xbox, например, S.T.A.L.K.E.R. 2. Скорее всего, GSC Game World покажут новый трейлер игры или поделятся с фанатами частичкой геймплея.

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Ранее сообщалось, что в S.T.A.L.K.E.R. 2 будет нелинейный сюжет и свободный мир, что позволит игрокам как-либо влиять своими решениями на концовку. Игровой мир будет бесшовным, в отличие от прошлых игр серии, где переход между локациями происходил через экран загрузки.

Прошлый геймплейный тизер S.T.A.L.K.E.R. 2 вышел 15 января и лишь демонстрировал то, как разработчики хотят видеть игру на релизе.