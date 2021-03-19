Xiaomi показала в тизере особенность Poco X3 Pro - Gorilla Glass 6
Xiaomi продемонстрировала фишку Poco X3 Pro, а именно защитное покрытие Gorilla Glass 6 поколения, в прошлой версии смартфона было установлено 5 поколение. В 2020 году защитное стекло активно рекламировалась как надёжное покрытие, способное защитить экран смартфона от повреждений.
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Хотя информации о технических характеристиках Poco X3 Pro нет, по слухам известно, что телефон будет разработан на Snapdragon 860 от Qulcomm, будет иметь 120Hz дисплей Full HD разрешения, аккумулятор на 5160 mAh, камеру 64МП(главный сенсор). Операционная система будет MIUI 12 на базе Android 11.
Стоит отметить, что Xiaomi планирует снизить количество смартфонов на чипах от Qualcomm, так как компания не справляется с возложенной на ней ответственностью, из-за чего возможен дефицит телефонов или задержка срока их выхода. Из этого стоит понимать, что информация о процессоре может быть не самой точной.
Xiaomi продвигает свой новый смартфон хэштегом #PROformance и считает, что он станет эталонным в категории "цена-качество"
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