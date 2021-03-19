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Xiaomi показала в тизере особенность Poco X3 Pro - Gorilla Glass 6

Остальные технические характеристики пока не подтверждены
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Xiaomi продемонстрировала фишку Poco X3 Pro, а именно защитное покрытие Gorilla Glass 6 поколения, в прошлой версии смартфона было установлено 5 поколение. В 2020 году защитное стекло активно рекламировалась как надёжное покрытие, способное защитить экран смартфона от повреждений.

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Хотя информации о технических характеристиках Poco X3 Pro нет, по слухам известно, что телефон будет разработан на Snapdragon 860 от Qulcomm, будет иметь 120Hz дисплей Full HD разрешения, аккумулятор на 5160 mAh, камеру 64МП(главный сенсор). Операционная система будет MIUI 12 на базе Android 11.

Стоит отметить, что Xiaomi планирует снизить количество смартфонов на чипах от Qualcomm, так как компания не справляется с возложенной на ней ответственностью, из-за чего возможен дефицит телефонов или задержка срока их выхода. Из этого стоит понимать, что информация о процессоре может быть не самой точной.

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Xiaomi продвигает свой новый смартфон хэштегом #PROformance и считает, что он станет эталонным в категории "цена-качество"

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Теги

xiaomi gorilla glass 6 poco x3 xiaomi poco 3 pro
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Freeman00
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omoikane
00:23
Если только БУ(майнеры их часто брали) или с ку, в рознице они всегда были дороже. Помню ТТ стоили 9ку 850w, а RMx на той же платформе 12.
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Evgeniy D-Bond
00:22
жаль что дали именно бородачам на тест, они ведь вообще не секут что и как тестить, и как интерпретировать полученные данные
Выясняем, достаточно ли RTX 3070 8Gb памяти - тест уникальной RTX 3070 с 16Gb VRAM от PRO Hi-Tech
Juri Sokolov
00:22
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58% россиян не собираются покупать новые видеокарты в 2021 году
REY_B_
00:22
Так в том то и дело, что в Мире сейчас модно думать не головой, а другими частями тела. Та же крипта... За сколько веков вложения в неё окупятся с оплаты сделок, в ней совершаемой? Т.е. вся прибыль ид...
Intel заинтриговала тизером игровых GPU с микроархитектурой Xe-HPG и оставила загадочное послание
Auroson1c
00:22
так и есть. С октября месяца за 30 тыс. доплаты была куплена 3080 после продажи 2080ti. Все хорошо, играем, наслаждаемся )
58% россиян не собираются покупать новые видеокарты в 2021 году
omoikane
00:21
На самом деле игр где буфер будет больше 8 гораздо больше.
Выясняем, достаточно ли RTX 3070 8Gb памяти - тест уникальной RTX 3070 с 16Gb VRAM от PRO Hi-Tech
Auroson1c
00:20
Они и не смогут это сделать по адекватным ценам)
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wwr222
00:20
Они встречались по более выгодной цене,чем аналоги.Даже с подсветкой :)
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Анатолий
00:17
Nvidia Profile Inspector, в разделе Common, нужно найти значение CUDA — Force P2 State и переключить в положение Off.
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