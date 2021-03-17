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Activision Blizzard, руководящая киберспортивными лигами по своим двум играм Call of Duty и Overwatch, на лето прошлого года запланировала множество оффлайн мероприятий, но из-за событий в мире они были отменены. Компания вынуждена сократить количество сотрудников, организовывающих оффлайн-мероприятия, связано это с убыточности киберспорта в условиях карантинных мер.

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Компания уволит около пятидесяти сотрудников, работающих в киберспортивной сфере. Сотрудникам будет выплачены все гарантированные законодательством льготы: зарплата за три месяца, оплата медицинского страхования на год вперёд, а бонусом будет выписана подарочная карта Battle.net на 200 долларов для покупки игр. Сокращение затронет и студию King, работающую над мобильной игрой "три в ряд" Candy Crush.

Хотя Activision Blizzard получила рекордные доходы в квартальном отчёте за 2020 год, связанные с успехом Call of Duty и режима Королевской битвы Warzone, киберспортивный бизнес у компании в этом году не удался.