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Хакерша 0xEMPRESS сообщила о взломе Assassin’s Creed Valhalla, вышедшей в ноябре прошлого года. Вскоре игра должна быть опубликована в общий доступ. На данный момент взломанная версия проходит предварительное тестирование.

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0xEMPRESS, она же "Императрица", получила свою известность благодаря взлому большого количества популярных тайтлов, например, Mortal Kombat 11 или Tekken 7. Так, например, ей удалось обойти лицензированную защиту, которая стояла на игре от RockStar Games - Red Dead Redemption 2.

В конце февраля стало известно, что личный адрес хакерши слили и её задержала полиция, об этом она сама написала на Reddit. Однако уже через два дня 0xEMPRESS освободили, обвинения не были связаны с её деятельностью в интернете, а адвокат помог быстро урегулировать возникшую проблему. После этого хакерша пообещала выпускать больше взломанных игр. Некоторая часть пользователей считает, что на самом деле её никто не задерживал.