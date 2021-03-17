RockStar воспользовались решением игрока для оптимизации загрузки GTA Online и выдадут ему $10 000
Пользователь с ником t0st обратил внимание на то, как происходит загрузка файлов GTA Online, по его мнению, основная нагрузка падает на процессор из-за неправильно сделанного парсера JSON, который проверяет купленные игровые предметы в текстовом файле, а после проверки каждого из предметов, их всего 63 тысячи, повторно перепроверяет каждый символ в файле размером 10MB.
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Моддер t0st смог создать решение в виде dll файла, которое исправляет вышеописанное проблему и снижает время загрузки почти на 5 минут. Опубликовав решение в свободном доступе, он предупредил, что за него можно получить блокировку.
RockStar Games решили проверить способ моддера и убедились в его эффективности, несмотря на простую реализацию, поэтому добавят оптимизацию уже в следующем обновлении. Пользователь получит вознаграждение в виде 10 000 долларов, ранее компания награждала лишь тех пользователей, которые находили критические баги и недоработки в игре.
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