Игроки пожертвовали Star Citizen 350 миллионов долларов на этапе разработки
Мультиплеерный космический симулятор Star Citizen анонсирован ещё в 2012 году, долгострой по сей день находится на этапе разработки, но уже собрал более трёх миллионов(3 040 183) игроков внесли свои пожертвование в игру на общую сумму в 351 миллионов долларов. Полгода назад говорилось о пожертвованных 300 миллионов долларов.
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Пожертвования в игре включают в себе элемент микротранзакций, то есть игроки могут приобрести доступ к игровым пакетам, включающим космический корабль, или другую продукции студии на тематику игры, например, фирменный мерч, чашки или стикеры.
Большинство пользователей в 2015 году начали отзывать вложенные инвестиции, поэтому разработчики усложнили политику возврата средств: вернуть свои деньги можно только, если обещанный контент не выйдет в течение 18 месяцев. Отмечается, что вернуть деньги невозможно, пока игра официально находится на этапе разработки и не планирует её сворачивать.
Разработчики планируют на момент выхода выложить инструменты для создателей собственных серверов, которые позволят самостоятельно модифицировать игровой процесс и создавать уникальные режимы.
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