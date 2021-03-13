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Самый большой за всю историю Земли астероид под названием 2001 FO32 приблизится к нашей планете, его открыли в 2001 году и следили за ним около 20 лет. Приблизительный диаметр астероида составляет 914 метров, ширина варьируется 400-600 метров.

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Астероид приблизится к Земле вечером 21 марта, он будет находиться на расстоянии двух километров от нашей планеты. Астрономы оценили риски и считают, что астероид не несёт никакой опасности для жителей Земли, так как опасными телами принято считать те, которые на расстоянии 384 тысяч километров и ближе к планете, остальные космические тела "подчиняются" Солнцу и вряд ли изменят свою траекторию, отклонившись от него.

Учёные NASA намерены подробно изучить размеры и материал, из которого состоит астероид. Сделают это они 21 марта благодаря инфракрасному телескопу на вершине гавайского острова, а также спектрографу SpeX.

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Каждый желающий может увидеть астероид в момент его приближения, но для этого нужен телескоп средних размеров с отверстием не менее восьми дюймов.