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В конце марта к Земле приблизится самый крупный астероид

Учёные оценили риск его падения на Землю.
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Самый большой за всю историю Земли астероид под названием 2001 FO32 приблизится к нашей планете, его открыли в 2001 году и следили за ним около 20 лет. Приблизительный диаметр астероида составляет 914 метров, ширина варьируется 400-600 метров. 

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Астероид приблизится к Земле вечером 21 марта, он будет находиться на расстоянии двух километров от нашей планеты. Астрономы оценили риски и считают, что астероид не несёт никакой опасности для жителей Земли, так как опасными телами принято считать те, которые на расстоянии 384 тысяч километров и ближе к планете, остальные космические тела "подчиняются" Солнцу и вряд ли изменят свою траекторию, отклонившись от него.

Учёные NASA намерены подробно изучить размеры и материал, из которого состоит астероид. Сделают это они 21 марта благодаря инфракрасному телескопу на вершине гавайского острова, а также спектрографу SpeX.

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Каждый желающий может увидеть астероид в момент его приближения, но для этого нужен телескоп средних размеров с отверстием не менее восьми дюймов.

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Мавлет Компотов
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Ghosteer
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bambino_pukanov
21:54
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REY_B_
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Каа
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Мавлет Компотов
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просто обсуждаемые темы дублируют
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bambino_pukanov
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а влажные мечты игрунов - снова мимо. Никто никаких ограничений специально не делал, просто шину порезали сильно. Что и на играх тоже скажется не в лучшую строну.
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