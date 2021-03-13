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Apple намерена оснастить IPhone 13 технологиями Face ID и Touch ID

Прошлые смартфоны серии имели одну из перечисленных технологий.
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Инсайдеры считают, что новый IPhone 13, анонсирование которого, по их словам, намечается на осень этого года, получит более маленький вырез на экране, а также будет поддерживать одновременно две технологии разблокировки экрана - Touch ID(сканер отпечатков пальцев) и Face ID(лицевой сканер).

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В качестве датчика Face ID в Pro версии смартфонов по-прежнему будет использоваться LIDAR, который может распознать объект на расстоянии до пяти метров.

Проблемой некоторых телефонов IPhone было то, что разблокировка происходила только через Face ID, что могло создавать неудобства, когда владелец телефона в медицинской маске, а Touch ID уже достаточно устарелая технология, но иногда может пригодится, например, в ситуации, которая описана выше.

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Аналитики Barclays уже предсказывали исключение переходника для наушников в IPhone XS/XR, а также появление технологии True Tone в IPhone 8 и IPhone 10.

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Me4tatelI&gt;
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Зная сколько стоит техника яблок,их процессоры покупать геймеры точно не будут...
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Zmey1945
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Gunnar
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