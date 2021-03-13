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Несомненно Google Maps является лидером в своей сфере, большинство пользователей предпочтут именно этот картографический сервис благодаря его удобству и широкому функционалу. Однако, иногда случается такое, что в малонаселённых городах показываются неактуальные дороги или наоборот - не добавлены новые.

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Проблема будет решена нововведением Google, теперь каждый пользователь сможет самостоятельно редактировать приложение: добавлять новые дороги, удалить неактуальные и проводить маршруты.

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Google добавит инструмент рисования, благодаря которому пользователи смогут прокладывать новые дороги. Чтобы избежать неверных данных, все проложенные пользователей дороги будут проходить модерацию картографами Google, срок проверки составит около недели.

Помимо этого пользователи смогут воспользоваться новой функцией Photo Updates, позволяющей добавлять краткое описание местности в виде фотографии без необходимости писать отзыв.