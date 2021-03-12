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Видеокарта Radeon RX 6700 XT должна выйти 18 марта, при её официальном анонсе AMD обещала увеличить партию, чтобы смягчить воздействие дефицита на доступность видеокарт, как было с Radeon RX 6000, вышедшей в слишком ограниченной партии.

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Но, судя по информации инсайдеров, AMD пустит в продажу на весь Европейский Союз всего несколько тысяч видеокарт. Англоязычный канал RedGamingTech наоборот заявил, что только Великобритания, не входящая в состав ЕС, получит две тысячи единиц видеокарт.

Если Radeon RX 6700 XT действительно выйдет в небольшом тираже, то, учитывая условия дефицита, обычные пользователи вряд ли смогут обзавестись новой видеокартой от AMD. Стоит не забывать, что с рекомендованной ценой у AMD та же проблема, что и у NVIDIA - OEM партнёры попросту не придерживаются эталонному ценнику и ставят свой, повышенный в несколько раз.

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Официально видеокарта выйдет в продажу 18 марта. К покупке будут доступны как референсные, так и партнёрские видеокарты, которые пользуются большим успехом из-за оптимизации под игры.