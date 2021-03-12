Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Вышедший Cyberpunk 2077 получил нелестные отзывы из-за многочисленных багов и несовершенной консольной версии игры, за которую игроки платили по фулл прайсу, а получили графику на уровне 2010 года. CD Projekt Red пытается исправить все текущие проблемы созданием новых патчей, но вряд ли это вернёт былое доверие аудитории.

реклама

Илон Маск высказал своё мнение по поводу игры, с иронией посоветовав CD Projekt Red сделать автомобили производства "Деламейн" более современными, то есть добавить им автопилот. На данный момент такси компании управляются искусственным интеллектом, но если игрок сядет за руль, то ему придётся водить машину вручную.

Месяц назад Илон Маск заявил, что его впечатлила технология нейроимплантов в игре и играя в неё, он чувствует себя как дома. Стоит отметить, что Neuralink уже работает над их реализацией подобной технологии в реальной жизни, но когда она найдёт применение - неизвестно.