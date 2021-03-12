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Разработчики PUBG введут хардкорный режим с урезанным интерфейсом

Интерфейс станет менее информативным для игрока, что повысит реализм.
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PUBG запомнился геймерам как популярный представитель режима "Королевской битвы", игра смогла привлечь большую аудиторию, что заставило крупные студии тоже позаимствовать режим у PlayerUnknown's Battlegrounds. Например, Activision приняли решение получить дополнительную рекламу своей новой игры, сделав так, чтобы в Call of Duty: Warzone смог поиграть абсолютно каждый желающий, но только в режим "Королевской битвы".

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Разработчики PUBG уже принялись за тестирование нового режима, где будет взят упор на игровой реализм, то есть, меньше датчиков и упрощённый интерфейс, который заставит игроков самостоятельно считать патроны и прислушиваться к звукам.

Основные нововведения режима:

  • Постоянная погода в режиме будет сумрачной;
  • Отсутствие вспомогательного интерфейса (мини-карты, синей зоны, шкалы снаряжения/стимуляторов, компаса);
  • Отсутствие счётчика количества живых игроков, убийств и списка убитых;  
  • На карте отсутствует разметка зоны;
  • Датчик здоровья выжившего будет присутствовать;
  • Нанесённые повреждения холодным или огнестрельным оружием в два раза выше;
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К сожалению, режим не будет как-либо влиять на статистику игрока и приносить очки опыта за участие в нём, выполнение заданий билета выжившего тоже окажется невозможным.

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activision pubg call of duty warzone playerunknown&#x27;s battlegrounds
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AMD нашла решение проблем с USB на системах с платами серий 400 и 500 и выпустит новую версию AGESA
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