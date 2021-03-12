Разработчики PUBG введут хардкорный режим с урезанным интерфейсом
PUBG запомнился геймерам как популярный представитель режима "Королевской битвы", игра смогла привлечь большую аудиторию, что заставило крупные студии тоже позаимствовать режим у PlayerUnknown's Battlegrounds. Например, Activision приняли решение получить дополнительную рекламу своей новой игры, сделав так, чтобы в Call of Duty: Warzone смог поиграть абсолютно каждый желающий, но только в режим "Королевской битвы".
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Разработчики PUBG уже принялись за тестирование нового режима, где будет взят упор на игровой реализм, то есть, меньше датчиков и упрощённый интерфейс, который заставит игроков самостоятельно считать патроны и прислушиваться к звукам.
Основные нововведения режима:
- Постоянная погода в режиме будет сумрачной;
- Отсутствие вспомогательного интерфейса (мини-карты, синей зоны, шкалы снаряжения/стимуляторов, компаса);
- Отсутствие счётчика количества живых игроков, убийств и списка убитых;
- На карте отсутствует разметка зоны;
- Датчик здоровья выжившего будет присутствовать;
- Нанесённые повреждения холодным или огнестрельным оружием в два раза выше;
К сожалению, режим не будет как-либо влиять на статистику игрока и приносить очки опыта за участие в нём, выполнение заданий билета выжившего тоже окажется невозможным.
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