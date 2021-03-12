Покупка Bethesda компанией Microsoft принесёт Xbox новые игры
В сентябре прошлого года Microsoft запустила процесс покупки ZeniMax Media, куда входит Bethesda и ряд других игровых студий. Пару дней назад Microsoft всё-таки удалось официально получить одобрение от Европейской Комиссии и Антимонопольного комитета на передачу компании за 7.5 миллиардов долларов.
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Microsoft явно планировали покупку ещё до официального заявления, такой грамотный пиар-ход может принести Xbox новые эксклюзивы и пополнение тайтлами в коллекцию Game Pass.
11 марта в 21:00 на официальном YouTube канале Xbox началась трансляция "Bethesda Joins Xbox – Roundtable", где объявлено крупное пополнение библиотеки Xbox Game Pass новыми играми.
- Dishonored Definitive Edition - 2015 года выпуска;
- Dishonored 2 - 2016 года выпуска;
- Doom - 1993 года выпуска;
- Doom II - 1994 года выпуска;
- Doom 3 - 2004 года выпуска;
- Doom 64 - 1997 года выпуска;
- Doom Eternal - 2020 года выпуска;
- The Elder Scrolls III: Morrowind - 2002 года выпуска;
- The Elder Scrolls IV: Oblivion - 2006 года выпуска;
- The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition - 2016 года выпуска;
- Fallout 4 - 2015 года выпуска;
- Fallout 76 - 2018 года выпуска;
- Fallout: New Vegas - 2010 года выпуска;
- The Elder Scrolls Online - 2014 года выпуска;
- The Evil Within - 2017 года выпуска;
- Wolfenstein: The New Order - 2014 года выпуска;
- Wolfenstein: The Old Blood - 2015 года выпуска;
- Wolfenstein: Youngblood - 2018 года выпуска;
- Prey - 2017 года выпуска;
- Rage 2 - 2019 года выпуска;
Из всех тайтлов лишь 20 вышеперечисленных имеют определённую популярность среди геймеров, при этом 16 из них будут как на Xbox, так и на ПК, а Microsoft обещает со временем внедрить в них поддержку FPS Boost, позволяющую оптимизировать количество кадров в секунду за счёт понижения разрешения игры.
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