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Горячая вакансия: Британское издание ищет садовников в MineCraft

Обещан гибкий график и зарплата в 50 фунтов/час.
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MineCraft уже давно стал чем-то большим, чем игра, на его основе появились сотни тысяч серверов, в которые каждый день заходят новые игроки, вкладывающие свои деньги или зарабатывающие их, помогая в разработке проекта.

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Британское издание WhatShed опубликовало вакансию на своём официальном сайте, где им требуется человек с опытом на должность садовника в игре. Компания гарантирует гибкий и свободный график, обещая выплачивать зарплату 50 фунтов в час.

Хотя всё вышеперечисленное может прозвучать как шутка, на сайте действительно предусмотрена Google Форма для подачи своего резюме, причём рассматриваются кандидаты пенсионного возраста. Главное, что требуется от садовника - знания в области игры и Mojang Studios, творческий идеализм и желание выполнять работу удалённо в рамках отведённого на задачу бюджета.

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В будущем успешный игровой садовник сам сможет генерировать свой рабочий график и зарплату, которую хочет получать за предоставленные услуги.

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