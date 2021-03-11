Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Обнаружена черная дыра, превышающая массу Солнца примерно в миллиард раз

Такая возможность появилась благодаря рентгеновской обсерватории Чандра.
[ ] для раздела Блоги
+
!! RTX 3070 начала дешеветь
RTX 3060 Gigаbyte Vision - обвал цен
Обвал цен на RTX 3060 - разбивай копилку
RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060
-18000р на RTX 3060 ASUS в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Учёные рентгеновской обсерватории Чандра зафиксировали длинную струю частиц, которая исходит из быстрорастущей чёрной дыры PJ352-15. Астрономы уверены, что обнаружили одну из самых далёких и больших чёрных дыр Вселенной: её масса превышает массу Солнца примерно в миллиард раз.

реклама

Исходящая от чёрной дыры рентгеновская струя была найдена на расстоянии около 160 000 световых лет, что считается абсолютным рекордом, для сравнения, Млечный путь "охватывает" всего 100 000 световых лет. Для обнаружения квазара пришлось потратить три дня, в течение которых "глаз" обсерватории Чандра работал.

Учёные задаются вопросом как за такое малое время, квазар, так называют быстрорастущие сверхмассивные чёрные дыры в центре Вселенной, смог обрести свои большие масштабы. Считается, что зародился квазар ещё до того, как Вселенной исполнился миллиард лет.

анонсы и реклама
-14000р на RTX 3060 ASUS Dual
RTX 3060 MSI Gaming - слив за копейки
RTX 3070 <b>дешевле всего и всех</b> в Compeo.ru
-15000р на RTX 3060 MSI Ventus
Цены на видеокарты пошли круто вниз
-14000р на RTX 3060 Gigabyte Eagle
Еще одна топ видяха с мегаскидкой
RTX 3060 - цены пошли вниз
Матплаты Z590 из первых рук по очень хорошим ценам
RTX 3060 12Gb в XPERT.RU - успей успеть :)
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25%
RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам
Много RTX 3090 в XPERT.RU

К концу исследования учёные пришли к выводу, что метод изучения старых квазаров с помощью рентгеновского излучения эффективен и может использоваться в будущем для "раскрытия секретов прошлого".

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: март 2021
2
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 6800 OC (ROG-Strix-RX6800-O16G-Gaming)
10
Битва игровых компьютеров: Core i3-10100F & Radeon RX 590 VS Ryzen 3 2200G & GeForce GTX 1660
8
Обзор и тестирование блока питания Seasonic Focus GX-1000 (80 Plus Gold)
31
В погоне за производительностью: процессоры – март 2021
42
Битва ветеранов: GeForce GTX 1060 6GB VS GeForce GTX 1060 3GB VS Radeon RX 570 8GB
37
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: март 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
20
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 3060 Ti Dual OC
32
Обзор игровой мыши ASUS ROG Keris Wireless
3
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 3 3100 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
9

Интересные материалы

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: февраль 2021
26 февраля 2021 49
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060
25 февраля 2021 146
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Ti VS GeForce GTX 1070
3 марта 2021 31
Битва ветеранов: GeForce GTX 1060 6GB VS GeForce GTX 1060 3GB VS Radeon RX 570 8GB
8 марта 2021 37
В погоне за производительностью: процессоры – март 2021
9 марта 2021 42
Деньги вперед: главные игры марта 2021 года
2 марта 2021 35

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Владельцы GeForce RTX 3090 используют процессорные кулеры для охлаждения видеопамяти
72
Садоводам в Minecraft предлагают работать за 5000 рублей в час
7
Китайские специалисты обошли ограничение майнинга эфира на GeForce RTX 3060 (не обошли)
83
Argo Blockchain купила под майнинг 130 га земли в Техасе с доступом к 800 МВт энергии
56
49 актуальных смартфонов HUAWEI завершили жизненный цикл и не могут претендовать на прошивку EMUI 11
6
Новые подробности о S.T.A.L.K.E.R. 2: подлинная нелинейность, бесшовный мир и технология симуляции жизни A-Life 2.0
54
PlayStation 5 Slim и Pro на 5 нм техпроцессе TSMC ожидаются после 2023 года
10
AMD Super Resolution обеспечит двукратный прирост производительности и может поддерживать RDNA1
41
OPPO представила конкурента для Xiaomi Mi Band 5 за 40 долларов
+
В Epic Games Store раздают стратегию о войнах, которые могли случиться
3
Крупному китайскому производителю ASIC майнеров грозит уголовная ответственность
8
Counter-Strike: Global Offensive исчез из Steam
7
MSI выпускает AGESA 1.2.0.1 BIOS с AMD SAM для Ryzen 3000, ускорением L3-кэша и ростом fps в играх
69
Motorola представила бюджетный смартфон на Android 11 с NFC и аккумулятором ёмкостью 6000 мА*ч
1
GeForce GTX 1050 Ti вернулась в строй, но стоимость устаревшей видеокарты высока и достигает $600
33
Первая нереференсная Radeon RX 6700 XT доступна для предзаказа — цена ощутимо ниже RTX 3060 Ti
8
Поклонники World of Tanks просят разработчиков добавить в игру командира с внешностью и озвучкой Арнольда Шварценеггера
23
За год доля AMD на рынке видеокарт сократилась на 45%
158
Рост однопоточной производительности не помог Core i7-11700K превзойти Ryzen 7 5800X в ряде задач
134
Forza Horizon 4 прикатила в Steam и предлагается по вполне демократичной цене
13

Популярные статьи

Битва игровых компьютеров: Core i3-10100F & Radeon RX 590 VS Ryzen 3 2200G & GeForce GTX 1660
8
Обзор и тестирование блока питания Seasonic Focus GX-1000 (80 Plus Gold)
31
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 6800 OC (ROG-Strix-RX6800-O16G-Gaming)
10
Обзор Saints Row - игры в стиле GTA и тестирование на Xeon 1240 v3 + GTX 1070.
13
Эмуляторы операционных систем, что это и для чего они нужны
6
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: март 2021
2
Распродажа: ключи на Windows 10 и MS Office по цене от 580 рублей

Сейчас обсуждают

3JIbIDEHb
10:49
На геймс.майл.ру https://whatshed.co.uk/virtual-landscape-gardener-in-minecraft/
Горячая вакансия: Британское издание ищет садовников в MineCraft
Встань раком!
10:46
СДОХНИ СУКА ОТ РАКА МОЗГА, ПАДАЛЬ КОМПЬЮТЕРНАЯ, ЧМО КОМНАТНОЕ!!! ДИТЯ ШАЛАВЫ И ПИДОРАСА.
Intel может искусственно ограничивать возможности контроллера памяти CPU Core i7 11-го поколения
Сергей Vorvort
10:45
Вынь синий дилдо с шипами, а то мешает тебе комменты писать - хрень получается! )
Свежая версия BIOS позволила повысить производительность Core i7-11700K в ряде игр и приложений
ахахах
10:44
ненужон
Facebook выпустила «сверхлёгкий» Instagram Lite
Андрей Иванов
10:44
Интел накосячил,а подгорает у красных.М-да.
Intel может искусственно ограничивать возможности контроллера памяти CPU Core i7 11-го поколения
Сергей Vorvort
10:43
Я уже комментировал это убожество: 5800X на воздухе тестируют только Интелбои. Автор мне так и не соизволил ответить, видимо зассал. Напомню что Интел разослала журналистам наборы для тестирования 119...
Свежая версия BIOS позволила повысить производительность Core i7-11700K в ряде игр и приложений
Сергей Vorvort
10:41
Ты говорил про однопоток, не съезжай на частоту. На равных частотах 2700X не хуже 7700К, а 3700X - 9900К. У 5800X однопоток в сравнении с Zen 2 не сильно вырос, подтянули как раз частоты, энергоэффек...
Intel может искусственно ограничивать возможности контроллера памяти CPU Core i7 11-го поколения
FireLine
10:41
Разве стоимость автомобилей и других высокотехнологичных вещей в европе и у нас отличается? Мы живем на всем импортном, так что 50 фунов это как раз 5000 руб, а не твои вот вещания о том что цены разн...
Садоводам в Minecraft предлагают работать за 5000 рублей в час
Встань раком!
10:41
Наxyй ютуб, там даже слово ХОХОЛ нельзя написать, сообщение автоматически алгоритмами ютуба удаляется. Ебаная фашисткая диктатура и цензура. Я даже пидораса пидорасом не могу назвать.
Роскомнадзор замедлил доступ к Twitter с целью защиты пользователей от влияния противоправного контента
Ambiguity
10:40
Бесплатный, хардкорный и пафосный вайп игроков - отличный повод старичкам вернуться в игру и собрать себе новый билд или попробовать другие способы прокачки.
Данные с 25 серверов «выживача» Rust были безвозвратно утеряны в результате крупного пожара в дата-центре
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем