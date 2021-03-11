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Учёные рентгеновской обсерватории Чандра зафиксировали длинную струю частиц, которая исходит из быстрорастущей чёрной дыры PJ352-15. Астрономы уверены, что обнаружили одну из самых далёких и больших чёрных дыр Вселенной: её масса превышает массу Солнца примерно в миллиард раз.

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Исходящая от чёрной дыры рентгеновская струя была найдена на расстоянии около 160 000 световых лет, что считается абсолютным рекордом, для сравнения, Млечный путь "охватывает" всего 100 000 световых лет. Для обнаружения квазара пришлось потратить три дня, в течение которых "глаз" обсерватории Чандра работал.

Учёные задаются вопросом как за такое малое время, квазар, так называют быстрорастущие сверхмассивные чёрные дыры в центре Вселенной, смог обрести свои большие масштабы. Считается, что зародился квазар ещё до того, как Вселенной исполнился миллиард лет.

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К концу исследования учёные пришли к выводу, что метод изучения старых квазаров с помощью рентгеновского излучения эффективен и может использоваться в будущем для "раскрытия секретов прошлого".