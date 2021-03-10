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Counter-Strike: Global Offensive исчез из Steam

Проблема была на стороне API Steam.
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Недавно Counter-Strike: Global Offensive пропал из Steam, а игрокам всплывало окно, в котором писалось, что игра недоступна в их регионе, при этом мастерские и связанные с игрой разделы остались. Как оказалось позже, инцидент произошёл из-за бага API, об этом сообщил блогер Gabe Follower, контент которого напрямую связан с CS:GO.

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Игроки начали шутить, что таким образом Valve навсегда решила покончить с читерами: нет игры - нет читеров. Киберспортсмен Twistzz тоже отреагировал на ситуацию, попросив компанию не удалять игру из Steam, заверив, что будет играть в CS:GO всегда, пока она доступна, на что Valve ответили в шуточной форме: "Мы решили покончить с этим раз и навсегда". На данный момент ошибка исправлена и игра вновь доступна для скачивания.

Стало известно, что популярный шутер, популяризирующий киберспорт, стал теперь позиции и уступил своё место по прибыли игре Valorant, но по-прежнему обходит Fortnite и Wolrd of Tanks. 

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Теги

steam valve cs go counter-strike global offensive cs:go counter strike
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