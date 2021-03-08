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Глава Twitter выставил на аукцион свой знаменитый первый твит с текстом: "просто настраиваю свой твиттер" за 2 миллиона долларов. Казалось бы, сумма достаточно велика, тем более за какую-то запись в микроблоге, которая вышла 15 лет назад, но ставки растут и уже есть желающий выкупить его за 2 миллиона долларов. Этот желающий - Джастин Сан, предприниматель, основатель криптовалюты TRON.

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Твит будет передан в виде уникального Non-fungible токена через платформу Valuables, который будет зарегистрирован в блокчейне Ethereum. В этом году продажа подобных токенов получила определённую популярность, уже было проведено транзакций на общую сумму в почти 400 000 долларов. В прошлом году объём продаж не превышал 200 000 долларов. Пользователи Twitter последовали примеру главы Twitter и тоже стали продавать свои твиты, но дешевле, в среднем за 10 долларов.

Запись главы Twitter выставлена на аукцион ещё в декабре, но пост об этом в его Twitter появился лишь в этом месяце. Ожидаем когда глава Twitter выставит на продажу пост, где сообщает о продаже своего первого твита.