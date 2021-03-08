Энтузиасты установили в PlayStation 5 водяное охлаждение, а заодно изменили дизайн консоли
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PlayStation 5 вышла относительно недавно, хотя консоль имеет хорошее железо и показатели FPS, а её цена радует глаз, в отличие от дефицитных видеокарт RTX 30. Несмотря на это, пользователи сразу заметили проблему с охлаждением, некоторые игры могли довести консоль до перегрева - 90 градусов по Цельсию, когда её рабочая температура около 65-70 градусов Цельсия.
Энтузиасты нашли решение проблемы - установить в PlayStation 5 водяное охлаждение. Способ, конечно, получился немного изощрённым, ведь сначала пришлось разобрать консоль, тогда энтузиасты поняли, что большая, как считают пользователи, консоль оказалась слишком мала для их технологического решения, поэтому они пришли выводу, что PlayStation 5придётся немного видоизменить.
Проведя тесты, энтузиасты поняли, что проделали всё это не зря: им удалось снизить максимальную температуру консоли до 53 градусов Цельсия, то есть, температура снизилась на 40 градусов в сравнении с оригинальной версией.
Modding Cafe, такое название имеет команда энтузиастов, планируют в будущем монетизировать свою технологию, пустив вариант PlayStation 5 с водяным охлаждением в продажу.
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