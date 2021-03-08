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Программист, записанный под никнеймом Turtius, смог установить и запустить сервер на цифровом зеркальном фотоаппарате Canon SL2 (EOS200D) стоимостью около 40 000 рублей.

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В запуске сервера Turtius помогло приложение Canon Magic Lantern, расширяющее возможности камеры. Автор опубликовал все нужные файлы на Github, поэтому каждый желающий может повторить эксперимент, правда, вряд ли такие действия пойдут на пользу камеры, пытаться поставить сервер на камеру имеет смысл разве что из чистого интереса.

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Даже с установленным сервером MineCraft фотоаппарат может дальше использоваться по назначению, но что и стоило ожидать, процессор сильно нагружается и работает на износ. Сам автор не рекомендует пытаться повторить его опыт, особенно, если не занимались чем-то подобным, ведь в случае поломки камеры это явно не гарантийный случай и ни в каком магазине Вас не поймут.

Стоит отметить, что на камере запущен не сам клиент игры, а лишь сервер, на который игроки могут подключаться со своих ПК, это видно на приложенном выше видео.