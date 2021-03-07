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Генеральный Директор Take-Two считает, что геймеры готовы к повышению цен на игры

Планируется повышение цен на игры до 70 долларов.
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В ближайшем времени повышение цен игр на некстген консолях до 70 долларов станет абсолютно нормальным явлением, к которому пользователям стоит уже готовиться. Генеральный Директор Take-Two Interactives считает, что геймеры вполне готовы выложить эту сумму за качественный тайтл.

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Конечно, речь идёт не о повышении цен на все игры, но учитывая, что NBA 2K21 уже повысилась в стоимости до 70 долларов, становятся понятны настоящие желания издателей видеоигр. Стоимость игры на пастген консолях по-прежнему осталась 60 долларов.

Учитывая вышесказанные слова, становится возможным то, что к выходу GTA 6 издатель захочет получить от геймеров на 10 долларов больше, чем обычно.

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Ubisoft тоже задумывались над повышением цены своих тайтлов до 70 долларов, но, по словам представителей компании, пока это ещё обсуждается. В этом году Ubisoft должны выпустить Far Cry 6.

Стоит упомянуть, что общепринятый ценник в 60 долларов уже около десяти лет держится и давно уже не повышался.

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