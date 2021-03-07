Генеральный Директор Take-Two считает, что геймеры готовы к повышению цен на игры
В ближайшем времени повышение цен игр на некстген консолях до 70 долларов станет абсолютно нормальным явлением, к которому пользователям стоит уже готовиться. Генеральный Директор Take-Two Interactives считает, что геймеры вполне готовы выложить эту сумму за качественный тайтл.
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Конечно, речь идёт не о повышении цен на все игры, но учитывая, что NBA 2K21 уже повысилась в стоимости до 70 долларов, становятся понятны настоящие желания издателей видеоигр. Стоимость игры на пастген консолях по-прежнему осталась 60 долларов.
Учитывая вышесказанные слова, становится возможным то, что к выходу GTA 6 издатель захочет получить от геймеров на 10 долларов больше, чем обычно.
Ubisoft тоже задумывались над повышением цены своих тайтлов до 70 долларов, но, по словам представителей компании, пока это ещё обсуждается. В этом году Ubisoft должны выпустить Far Cry 6.
Стоит упомянуть, что общепринятый ценник в 60 долларов уже около десяти лет держится и давно уже не повышался.
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