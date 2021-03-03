Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Житель Австралии штата Виктория неоднократно подавал жалобы на Apple, чтобы разобраться в случившемся с ним казусом, но на протяжение целого года не получал ответа от компании. Мужчина сидел в своём кабинете и почувствовал неприятный запах и чёрный дым, за которым последовал небольшой взрыв и боль в ноге, тогда он понял, что его мобильное устройство воспламенилось и взорвалось.

Австралиец обошёлся ожогом второй степени из-за взорвавшегося IPhone X, хоть Apple игнорировала этот вопрос, юристы из компании Carbone Lawyers помогли ему составить соответствующий иск и привлечь внимание общественности. Юридическая фирма уже имела опыт в подобных делах и представляет интересы ещё одного австралийца из этого же города, только он стал жертвой взорванных умных часов Apple Watch.

реклама

Спустя долгое время Apple всё-таки сообщила, что изучает полученные иски и попытается разобраться в сложившейся ситуации.

Хотя подобные ситуации очень редкие - оставлять проблему перегрева аккумулятора не стоит, ведь мужчина получил как моральный, так и физический ущерб, а след от ожога будет ему напоминать о случившемся.