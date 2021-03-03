Apple отреагировала на иск о взорванном IPhone в кармане пользователя спустя год
Австралиец обошёлся ожогом второй степени из-за взорвавшегося IPhone X, хоть Apple игнорировала этот вопрос, юристы из компании Carbone Lawyers помогли ему составить соответствующий иск и привлечь внимание общественности. Юридическая фирма уже имела опыт в подобных делах и представляет интересы ещё одного австралийца из этого же города, только он стал жертвой взорванных умных часов Apple Watch.
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Спустя долгое время Apple всё-таки сообщила, что изучает полученные иски и попытается разобраться в сложившейся ситуации.
Хотя подобные ситуации очень редкие - оставлять проблему перегрева аккумулятора не стоит, ведь мужчина получил как моральный, так и физический ущерб, а след от ожога будет ему напоминать о случившемся.
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