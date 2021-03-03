Microsoft удалит из подписки Xbox Game Pass ряд игр
Xbox Game Pass смог предоставить владельцам консолей от Microsoft широкую библиотеку игр, которая сэкономит деньги геймера и даст ему возможность попробовать различные AAA тайтлы, когда на той же PlayStation пользователи выкладывают крупную сумму за игру.
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Так как Xbox Game Pass главная фишка консолей Xbox, подписку совершенствует при любой возможности, добавляя новые игры или специальные предложения для новых пользователей. Так первый месяц подписки Xbox Game Pass Ultimate обходится геймеру всего в один доллар.
Несмотря на появление новых игр, некоторые тайтлы убывают из подписки. В марте Witcher 3: Wild Hunt, Kona, Bloodstained: Ritual of the Night и Alvastia Chronicles покинут Xbox Game Pass. Если последние три игры не особо известны, то Witcher 3 в своё время прославился хорошим сюжетом, графикой и озвучкой, а геймплей мог отнять у игрока полгода его жизни.
Хотя игре уже 6 лет, поиграть в неё тем, кто не успел это сделать ранее, всё же стоило бы. Прекращение поддержки старых игр вполне очевидное явление - на замену им придут более новые тайтлы.
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