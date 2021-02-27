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Реорганизация Sony Japan Studio приведёт к уходу разработчиков

Разработчики покидают компанию, а часть перейдёт в Team Asobi.
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Sony планирует закрыть Sony Japan Studio из-за низкой рентабельности выпущенных ей проектов. Последняя вышедшая игра, получившая хоть какой-то ажиотаж, имела название Astro's Playroom и неоднократно тизерилась на официальном канале PlayStation из-за своих наворотов с геймпадом.

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Основная часть сотрудников будет уволена, оставшихся разработчиков переведут в команду Team Asobi, которая образует новое подразделение, а заодно и возглавит его. Чем будет заниматься новообразованная студия - неизвестно.

Японская студия была основана в 1993 году и являлась первой дочерней компанией Sony Entertainment. По слухам, планы о закрытии студии появились ещё в прошлом году, когда её возглавлял Николя Дюсе, ранее работающий над Astro Bot.

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Sony планируют закончить реализацию всех изменений до 1 апреля, тогда все действующие контракты с сотрудниками потеряют юридическую силу и не будут продлеваться. Главная причина их действий связана с низкой окупаемости и желанием отдавать предпочтение более масштабным проектам.

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sony playstation 5 playstation astro bot sony japan studio team asobi
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