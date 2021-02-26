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Sony снимет ограничения на расширение памяти для PlayStation 5

Пользователи сами смогут докупать жёсткие диски для консоли.
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Хотя PlayStation 5 оснащены большим объёмом памяти и высокоскоростным SSD, его все равно не хватает - лишь на систему уходит около 100GB памяти, а современные игры весят не меньше названого числа. У владельцев PlayStation 4 была возможность "докупать память" путём установки жёстких дисков, так за дополнительные 2TB необходимо было выложить не более 100 долларов.

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Издание Bloomberg поделилось информацией от проверенных источников, что летом Sony планирует снять ограничение на встроенную память и дать возможность пользователям самостоятельно докупать жёсткие диски. Sony ещё на старте предупреждали, чтобы геймеры не спешили покупать новые M.2 накопители, пока компания не даст соответствующий сигнал. 

На данный момент Sony дорабатывают прошивку, чтобы снять технические ограничения, а также усилить скорость вращения лопастей кулеров, дабы избежать перегрева.

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Не все SSD будут подходить под PlayStation 5, пока известно лишь об одном M.2 накопителе от Western Digital, цена которого 200 долларов, вмещает он в себе всего 1TB.

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ssd sony playstation 5 playstation m.2
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