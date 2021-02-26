Sony снимет ограничения на расширение памяти для PlayStation 5
Хотя PlayStation 5 оснащены большим объёмом памяти и высокоскоростным SSD, его все равно не хватает - лишь на систему уходит около 100GB памяти, а современные игры весят не меньше названого числа. У владельцев PlayStation 4 была возможность "докупать память" путём установки жёстких дисков, так за дополнительные 2TB необходимо было выложить не более 100 долларов.
реклама
Издание Bloomberg поделилось информацией от проверенных источников, что летом Sony планирует снять ограничение на встроенную память и дать возможность пользователям самостоятельно докупать жёсткие диски. Sony ещё на старте предупреждали, чтобы геймеры не спешили покупать новые M.2 накопители, пока компания не даст соответствующий сигнал.
На данный момент Sony дорабатывают прошивку, чтобы снять технические ограничения, а также усилить скорость вращения лопастей кулеров, дабы избежать перегрева.
Не все SSD будут подходить под PlayStation 5, пока известно лишь об одном M.2 накопителе от Western Digital, цена которого 200 долларов, вмещает он в себе всего 1TB.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила