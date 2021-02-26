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Конфликт Apple и Epic Games набирает обороты, производящая смартфоны компания решила заручиться поддержкой Valve, попросив предоставить их статистические данные Steam за последние 5 лет, включая доходы компании, на что получили отказ: Valve не считает это своей войной и не хочет принимать участие в судебном процессе.

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Несмотря на вышесказанное, Apple всё-таки удалось затащить Valve в суд, соответствующее указание дал судья, ведущий дело о конфликте двух компаний. Теперь Valve обязаны предоставить всю информацию о 436 играх, одновременно находящихся как в Steam, так и в Epic Games. Помимо этого Valve должны предоставить информацию о доходности площадки.

Заинтересованность Apple конфиденциальной информацией Valve связано с тем, что обе компании имеют похожую политику в плане большой комиссии для разработчиков, что как раз Epic Games не устраивает и вызвало обвинения в монополизации.

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Количество информации достаточно объёмное, поэтому Apple в материалах будет возиться вплоть до середины марта.