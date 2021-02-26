Шортселлеры потеряли почти миллиард долларов из-за роста акций GameStop
Под конец января стоимость акций GameStop значительно увеличилась - с 40 до 200 долларов, однако через неделю резкое падение вернуло ценным бумагам прежнее значение. На данный момент цена акций постепенно растёт, а желающих заработать на прогнозах стоимости акций достаточно много.
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К сожалению или счастью, ставящие на падение акций GameStop сделали неверный прогноз и в общей сумме потеряли около 800 миллионов долларов. Акции компании выросли на 50% и стоят около 100 долларов за бумагу.
Ранее резкий рост стоимости акций привёл к бурному обсуждению темы на форуме Reddit и активному трейдингу акциями, из-за чего в последствии торги были закрыты, а GameStop "нарастил" свою цену на 104%. Многие пользователи негативно отнеслись к такому явлению, так как надеялись на падение стоимости акций.
Сама компания занимается розничной торговлей на территории Соединённых Штатов Америки, в их ассортименте видеоигры, консоли и компьютеры. Также GameStop издали в 2017 году две игры - Has‑Been Heroes и Deformers.
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