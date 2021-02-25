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Компания MSCHF, известная на территории Соединённых Штатов Америки массовыми художественными мероприятиями, хочет использовать робота Spot в качестве "художественного оружия". Компания собирается установить на робота пейнтбольный маркер, благодаря которому можно будет удалённо стрелять по белому холсту и рисовать.

MSCHF хотели провести мероприятие, в котором будут передавать на некоторое время случайному человеку из очереди управление над роботом, чтобы он сделал пару выстрелов и принял участие в создании картины.

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Мероприятие должно состоятся под названием Spot's Rampage в 18:00 по GMT, управление роботом будет осуществляться благодаря веб-сайту.

Boston Dynamics осудили такой поступок, назвав его "провокационный". По мнению компании, он может популяризировать идею, что робот Spot может использоваться в военных, а не исследовательских целях. Компания пригрозила, что если мероприятие всё-таки состоится, то гарантия на робота будет обнулена.