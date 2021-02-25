Sony может выпустить портативную консоль PlayStation 5G
Разработки Nintendo, занимающейся портативными консолями, хотя не являются чем-то прогрессивным, но приносят своим создателям большие суммы и пользуются популярностью в мире, особенно в Азии, при этом на Switch нет игр с современной графикой.
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Sony заинтересованы созданием портативных консолей с поддержкой игр PlayStation 5, поддерживающих мобильную связь 5G и Wi-Fi. Предполагается, что возможность играть в консоль будет происходить благодаря облачному сервису PlayStation Now, с помощью которого игры будут запускаться, а качество графики и частота кадров будет напрямую зависеть от скорости соединения пользователя.
Издание T3 утверждает, что компания уже занята разработкой аналога Nintendo Switch, способного конкурировать с портативной консолью. Учитывая, что в распоряжении у Sony большое количество игр, такой опыт может обернуться успехом.
Последней портативной разработкой Sony стала PlayStation Vita, вышедшая в 2012 году, за 5 лет было продано 15 миллионов консолей, а поддержка гаджета продолжалась вплоть до 2019 года.
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