Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Разработки Nintendo, занимающейся портативными консолями, хотя не являются чем-то прогрессивным, но приносят своим создателям большие суммы и пользуются популярностью в мире, особенно в Азии, при этом на Switch нет игр с современной графикой.

реклама

Sony заинтересованы созданием портативных консолей с поддержкой игр PlayStation 5, поддерживающих мобильную связь 5G и Wi-Fi. Предполагается, что возможность играть в консоль будет происходить благодаря облачному сервису PlayStation Now, с помощью которого игры будут запускаться, а качество графики и частота кадров будет напрямую зависеть от скорости соединения пользователя.

Издание T3 утверждает, что компания уже занята разработкой аналога Nintendo Switch, способного конкурировать с портативной консолью. Учитывая, что в распоряжении у Sony большое количество игр, такой опыт может обернуться успехом.

анонсы и реклама Необычная RTX 3080 - цена сильно больше 200 тр На порядок снижена цена на LG NanoCell 55" RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3090 -20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое RTX 3070 дешевле всего в Compeo.ru Самый продающийся в Ситилинке процессор еще подешевел <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% 30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке <b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь Много RTX 3090 в XPERT.RU

Последней портативной разработкой Sony стала PlayStation Vita, вышедшая в 2012 году, за 5 лет было продано 15 миллионов консолей, а поддержка гаджета продолжалась вплоть до 2019 года.