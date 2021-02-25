Взломавшая Red Dead Redemption 2 хакерша сообщила, что её сдали полиции
Спустя год после выхода Red Dead Redemption 2 был взломан хакершей с ником Empress, ей удалось обойти две технологии по защите от взлома - Arxan и собственную защиту RockStar Games и выложить в сеть взломанную версию игры. Это не первая работа хакерши, до этого она смогла обойти защиту Mortal Kombat 11 и ещё ряда популярных игр.
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Но недавно на Reddit Empress сообщила, что её адрес по месту проживания был сдан полиции, в этом она винит "токсичное сообщество форума" и пользователя Fitgirl, занимающегося созданием репаков на основе взломанных игр. По словам хакерши, через час после этого сообщения её арестует полиция и шансов избежать наказания практически нет.
Empress успела поссориться со многими пользователями на форуме, включая Fitgirl, так как после взлома временно ограничивала доступ к результату проделанной ей работы. Некоторые пользователи предположили, что сымитировав свой арест, хакерша хочет отойти от взломов.
Скорее всего, о своём аресте Empress узнала от адвоката, которому должна позвонить полиция перед арестом его подзащитного.
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