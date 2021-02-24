Индийские геймеры объединились в борьбе с перекупщиками
Вышедшая в прошлом году некстген консоль PlayStation 5 показала себя достаточно неплохо и получила небольшой ценник, если сравнивать его с ценой на видеокарты для компьютеров, но условия дефицита всё изменили. Перекупщики продают PlayStation 5 по завышенным ценам, так Вы можете найти на Avito консоль с ценой в полтора раза выше той, которая установлена в официальных магазинах.
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В Индии у геймеров подобные спекулянты вызвали недовольство: на различных форумах против них начали объединяться для борьбы с объявлениями, где цена за консоль слишком большая. На такие объявления кидают сотни жалоб, в итоге площадка вынуждена их удалять, а перекупщик выставлять дефицитный товар по более лояльной цене к аудитории.
По прогнозам, ситуация с дефицитом должна улучшиться уже во втором квартале, ближе к лету. Такие крупные компании как NVIDIA, AMD, Microsoft, Sony считают, что к этому времени их товары станут более доступными в цене и производство сможет стабилизироваться.
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