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Акции Tesla, как и криптовалюта Bitcoin, за эти два дня значительно просели в цене. В конце января стоимость акции Tesla могла достигать 900 долларов, но сейчас их цена просела до 688 долларов, то есть почти на 20 процентов, а общая сумма ущерба составила 15 миллиардов долларов для компании.

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С этого момента Илон Маск вновь не самый богатый человек, эту нишу занял Джефф Безос. Стоит отметить, что хоть бизнес основателя Amazon развивается не так быстро, как у Маска, зато он стабильнее и не обваливается на десятки миллиардов долларов за один день.

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Схожее по крупности падение акций Tesla было в сентябре, но тогда их стоимость опустилась с 400 до 300 долларов, что тоже достаточно много - 25 процентов от цены. Прошлый "кризис" компания пережила, да и сам Илон Маск часто лишался и зарабатывал миллиарды долларов за день, поэтому в ближайшее время стоимость акции должна стабилизироваться.

Аналитики считают, что падение акций было неизбежно из-за их быстрого роста.