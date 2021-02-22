SpaceX готова запустить Starship SN10 раньше, чем планировала
После недолгого перерыва SpaceX разместила прототип Starship SN10 на взлётной площадке и приступила к огневым испытаниям. Если всё пройдёт гладко, компания не исключает, что тестовый взлёт может состояться уже на этой неделе. Шанс, что он пройдёт удачно, составляет 60%. Ранее взорвавшийся корабль Starship SN9 стартовал с шансом в два раза меньше.
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Прошлый запуск Starship SN9 обошёлся SpaceX во взорванный корабль, который всего лишь подпрыгнул на 10 километров и упал, а также запущенное расследование от Федерального Управления гражданской Авиацией, в котором компанию обвинили в нарушении мер безопасности и подверганию угрозой жизни гражданских. Расследование достаточно быстро закончилось без пагубных последствий для SpaceX.
Сама компания смогла повысить свою стоимость с 46 миллиардов долларов до 74 миллионов долларов путём привлечения новых инвестиций. Деньги будут потрачены на развитие проектов Starlink и Starship.
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